Home | News Notizie 02-FEB-2018 - PO FESR 2014-2020, ASSE 6- Azione 6.6.1. "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo" . - DDG n. 35 del 22/01/2018 - Approvazione elenchi [Assessorato del territorio e dell'ambiente] Con DDG n. 35 del 22.01.2018 sono stati approvati gli elenchi (A e B) delle domande ammissibili - irricevibili - non ammissibili - PO FESR 2014-2020 Asse 6 -Azione 6.6.1"Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo".



Allegato: Allegare il DDG 35 del 22_01_18+allegatiA-B (nuova finestra) Altre Notizie