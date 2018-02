05-FEB-2018 - DDG 349 del 05_02_2018 Rettifica Borse di studio area non medica [Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale]

DDG n. 349 del 05/02/2018 - Rettifica parziale e modalità di erogazione contributo annuo alle tre università' siciliane per l'istituzione di borse di studio per l'area "non medica" (biologi, farmacisti e fisico- chimici) a valere sul DDG n.9356 del 21.12.2017 impegno della somma complessiva di ¤ 199.999,50 sul capitolo 373356 del bilancio della Regione Siciliana, e approvazione schema "Richiesta liquidazione contributo" (Allegato 1).