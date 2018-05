25-MAG-2018 - FAMI - MULTIAZIONE AVVISO 2018 IMPACT [Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali]

Con DDG. 957 del 24/05/2018 è stata approvata la graduatoria per la selezione di un partner per la coprogettazione per la presentazione di un progetto a valere sull'Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio, adottato con decreto del 1° marzo 2018 del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità Delegata del FAMI