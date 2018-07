Home | News Notizie 18-LUG-2018 - Delibera di Giunta n. 250 del 13 luglio 2018 - Protocollo di Intesa Sperimentale tra la Regione Siciliana ed i Soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica. [Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti] Si pubblica, di seguito, la Delibera della Giunta di Governo n. 250 del 13/07/2018: "Protocollo di Intesa Sperimentale tra la Regione Siciliana ed i Soggetti che si propongono per il miglioramento e l'incremento del riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in plastica."



Allegato: Delibera di Giunta n.250 del 13.07.2018 (nuova finestra) Altre Notizie