Palermo, 07/08/2018 prot. n.5988 Per la più ampia diffusione possibile al fine di promuovere la partecipazione delle aziende interessate si comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Secondo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), e delle Regioni in via di transizione ( Sardegna, Abruzzo e Molise) l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un PERCORSO FORMATIVO denominato ICE EXPORT LAB SICILIA destinato a 25 PMI, Consorzi, Reti di impresa con sede nella REGIONE SICILIANA provenienti dalle filiere del PIANO EXPORT SUD: agroalimentare, alta tecnologia, moda, arredo e costruzioni, energia, mobilità, che si svolgerà a PALERMO in NOVEMBRE 2018 Il corso della durata di 18 mesi circa si articolerà in tre fasi: 1) formazione in aula;

2) affiancamento;

3) incubazione all'estero La scadenza delle adesioni entro il 1 OTTOBRE 2018 L'ammissione a tutte le tre fasi dell'ICE Export Lab è gratuita La partecipazione all'attività formativa prevede per le imprese il riconoscimento di un aiuto di Stato figurativo de minimis del valore di 4400,00 Euro (+ IVA se dovuta) Per potere partecipare le aziende dovranno compilare la scheda di adesione presente on-line all'indirizzo seguente e seguire le indicazioni per perfezionare la candidatura: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffPT4TiDebjcsQ9dGZI4p6Zcx6YOZneSxgeT6F7Kd8Z79RLg/viewform Per i requisiti di ammissione e criteri di selezione degli ammessi si rimanda al bando allegato. Vi è la possibilità di partecipare quale UDITORE istituzionale per seguire la sola fase di formazione in aula per candidarsi alla quale occorre compilare al link seguente la domanda di partecipazione e seguire le indicazioni per perfezionare la candidatura: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNOaHdxq5cCjwNsTbCHfEPq4K8JP4M0sC0Q-JQjilAffAgGw/viewform Il bando verrà pubblicato nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSud dal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del bando allegato e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE Ufficio Servizi Formativi tel. 06.5992.6781 fax 06.8928.0318 formazione.pianosud@ice.it Regione Siciliana - Presidenza

Dipartimento Affari Extraregionali

Servizio 3 Coordinamento di Attività di Internazionalizzazione

Dirigente Dr. Esterina Di Fazio

Via Generale Magliocco, 46 - 90141 Palermo

Tel: 091 70 75 906

@: servizio3.dae@regione.sicilia.it Riferimento:

Spitaleri Giuseppe

Tel: 091 70 75 905

@: giuseppe.spitaleri@regione.sicilia.it



