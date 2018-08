Home | News Notizie 17-AGO-2018 - Servizio XV - Centro Per l'Impiego di Palermo - AVVISO [Dipartimento del lavoro] A far data dal 21/08/2018 e per i dieci giorni lavorativi successivi saranno pubblicate le graduatorie provvisorie cantieri di lavoro (Palermo) - Cantieri di Servizio (Ustica e Monreale) di cui al bando pubblicato il 12/06/2018



