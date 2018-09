11-SET-2018 - DDG 4032 del 11_09_2018 [Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale]

Decreto di differimento di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al Catalogo (art. 7 Allegato 1) dell'Avviso pubblico per l'individuazione di un Catalogo e il sostegno alla realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato ai sensi dell'art. 43 D. lgs. 81/2015 a. s. f. 2018/2019.