11-SET-2018 - DDG 1639 Azione 9.3.1

Si comunica che con

DDG n. 1639 del 10.08.2018 è stato approvato l' Elenco delle domande ammissibili e non ricevibili PO FSER 2014-2020 Avviso Azione 9.3.1 per la richiesta di concessione di "Finanziamento piani di investimento per comuni associati per realizzare nuove infrastrutture e recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socio educative) conformi alle normative regionali di riferimento"