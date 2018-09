13-SET-2018 - DDG 3840 del 04_09_2018 [Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale]

DDS 3840 04/09/2018 - graduatorie per il conferimento delle nomine del personale non di ruolo con contratto a tempo determinato negli istituti regionali paritari per il triennio 2016/2019.