25-SET-2018 - DDG 4642 del 24/09/2018 Approvazione graduatoria provvisoria delle proposte progettuali_ DDG n_4642 del 24_09_2018 [Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale]

DDG n. 4642 del 24/09/2018 di approvazione della graduatoria provvisoria delle proposte progettuali a valere sull'Avviso pubblico n. 24/2018 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia - a.a. 2018/2019 - Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - completo degli elenchi: Allegato A - "Proposte Corsi di dottorato di ricerca ammissibili a finanziamento" Allegato B - "Proposte Corsi di Dottorato di Ricerca esclusi dal finanziamento per punteggio insufficiente"