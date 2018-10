Home | News Notizie 03-OTT-2018 - FAMI - Avviso procedura comparativa interna, progetto "Et Labora" [Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali] DDG n. 1921 del 03-10-2018 - Avviso di procedura comparativa interna per n. 1 esperto legale da impiegare, a titolo gratuito, nel progetto finanziato dal fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI): "Et Labora"



Allegato: Scarica il DDG n. 1921 del 03-10-2018 (nuova finestra) Altre Notizie