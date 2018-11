Home | News Notizie 09-NOV-2018 - PO FESR 2014-2020 AZIONE 9.3.2 Apertura II Finestra Si comunica che

PO FESR 2014-2020 Avviso Azione 9.3.2 per la richiesta di concessione di "Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia" (approvato con DDG n.50 del 11/01/2018). DDG. n. 2201 del 7/11/2018 apertura seconda finestra per la presentazione delle domande di concessione Termine di presentazione delle domande, inoltrate in via telematica (PEC), entro le ore 13.00 del 90° gg successivo alla pubblicazione sulla GURS



Allegato: Scarica il DDG. n. 2201 del 7/11/2018 (nuova finestra)