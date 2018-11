Home | News Notizie 13-NOV-2018 - Avviso - Contributi regionali ex art. 60 l.r. n. 8/2018 Bandi e Avvisi NEWS



Si rende noto che nella GURS n.48 - parte I del 09.11.18 del è stato pubblicato l'Avviso con relativa modulistica per l'erogazione dei contributi regionali di cui all'art.60 della Legge regionale 8 Maggio 2018, n.8- Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018- Legge di stabilità regionale - pubblicata nel Suppl. ord. n. 1 alla GURS (p. I) n. 21 dell'11-5-2018.



