14-NOV-2018 - INTESA prot_ 41487 del 09/11/2018 stipulata fra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la Regione Siciliana Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale [Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale] La presente INTESA prevede l'offerta dei servizi educativi per bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi per l'anno scolastico 2018-2019 tramite finanziamenti statali e regionali per servizi denominati "Sezioni Primavera". Tali servizi sono aggregati alle attuali strutture delle scuole statali, delle scuole dell'infanzia paritarie o dei nidi di infanzia, pubblici o privati, in convenzione.



Allegato: Intesa prot_ 41487 del 09_11_2018 tra Uff Scolas (nuova finestra)