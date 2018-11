16-NOV-2018 - DDG n. 2024 del 14/11/2018 [Dipartimento delle attività produttive]

Concessione in via provvisoria del contributo all' Impresa B&B CATERING SRL - PO FESR 2014/2020 avviso pubblico in esenzione, procedura a sportello Azione 3.5.1._01