28-GEN-2019 - Aliquote riduzione pensioni [Fondo Pensioni Sicilia]

La legge di bilancio dello Stato, per l'anno finanziario 2019 e pluriennale per il triennio 2019-2021, all'art. 1 (commi 261-268), ha previsto specifiche aliquote di riduzione a carico dei trattamenti pensionistici diretti complessivamente superiori a 100.000 euro annui. Si evidenzia che la riduzione riguarda solo i trattamenti di pensione diretta; sono escluse le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e quelli a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche. I risparmi derivanti dalla riduzione dei trattamenti di pensione confluiranno in un apposito capitolo di bilancio.