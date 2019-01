Home | News Notizie 30-GEN-2019 - PROROGA - PROGETTO "ASSESSORE PER UN GIORNO" [Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale] Si comunica che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al progetto "Assessore per un giorno" Ŕ prorogato sino alle ore 12.00 di venerdý 1 marzo 2019.



