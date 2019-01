30-GEN-2019 - Avviso del 30.01.2019

Direttiva per la concessione del contributo ex art.6, commi 1 e 2, e per la stima delle risorse necessarie per l'adozione delle misure economiche di cui all'art.7, comma 3, della OCDPC 566 del 28.12.2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018".