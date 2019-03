Home | News Notizie 05-MAR-2019 - CU 2019: termini e modalità di consegna - indirizzi di posta elettronica dei pensionati [Fondo Pensioni Sicilia] Con provvedimento del 15 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli e le istruzioni di compilazione e di consegna della Certificazione Unica "CU 2019". La data di consegna della Certificazione Unica 2019, approntata dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, è il 31 marzo 2019 (quest'anno è il 1^ aprile, essendo il 31 marzo giornata festiva). Il Fondo Pensioni della Regione Siciliana, come è noto, si avvale della possibilità di trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico (inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 114 della l. 228/2012, "a decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica"). Allo scopo di rendere più celere la consegna delle CU e ridurre le spedizioni cartacee, si invitano i Pensionati che non lo avessero ancora fatto, a comunicare a questo Ente un indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per l'invio delle certificazioni.



Altre Notizie