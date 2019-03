Notizie 20-MAR-2019 - Avviso pubblico per la selezione di n. 1 risorsa umana specializzata in attività di assistenza tecnica per l'attuazione del progetto "SIMIT THARSY Tsunami Hazard Reduction System Codice C1-3.2-57 - Programma INTERREG V-A Italia-Malta" [Dipartimento della protezione civile] Avviso pubblico per la selezione di n. 1 risorsa umana specializzata in attività di assistenza tecnica per l'attuazione del progetto "SIMIT THARSY Tsunami Hazard Reduction System - Programma INTERREG V-A Italia-Malta"



Allegato: Avviso Pubblico SIMIT (nuova finestra) Allegato: Domanda di partecipazione(Pubblicato il 20.03.2019 (nuova finestra) Altre Notizie