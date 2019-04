Home | News Notizie 08-APR-2019 - 08-APR-2019 - MANUALE PER L'ATTUAZIONE DEL P. O. FESR SICILIA 2014/2020 - COMUNICATO [Dipartimento della programmazione] Approvato il nuovo "Manuale per l'attuazione del P. O. Fesr Sicilia 2014/2020"; tale documento - visionabile utilizzando il collegamento sotto riportato - è stato aggiornato e allineato ai "Sistemi di Gestione e Controllo" (versione Maggio 2018 integrata), per mettere i Dipartimenti Regionali (Centri di Responsabilità del Programma Operativo) nelle condizioni di operare nel rispetto dei principii di efficienza e uniformità, utilizzando strumenti attuativi omogenei. Informazioni: Ingegner Bartolomeo Brocco [Telefono: 0917070131 - Posta elettronica: bartolomeo.brocco@regione.sicilia.it] Collegamento: Manuale per l'attuazione del P. O. Fesr Sicilia 2014/2020



