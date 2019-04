12-APR-2019 - PO FSE 2014-2020 AVVISO 19/18 Graduatoria provvisoria [Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali]

Si comunica che

con DDG n. 574 del 11.04.2019 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande ammesse a finanziamento, ammesse ma non finanziate, non ammesse per punteggio insufficiente, non ammesse con indicazione dei motivi di non ammissibilità. PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3: Avviso n.19/2018 per la presentazione di azioni per l'occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione