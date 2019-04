12-APR-2019 - Decreto MIUR del 11/02/2019 n_ 94 Interventi su edifici da destinare a palestre e/o strutture sportive [Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale]

Si comunica che è stato pubblicato il Decreto MIUR del 11.02.2019 n° 94 per il finanziamento di interventi di nuove costruzioni o di messa in sicurezza di edifici esistenti da destinare a palestre e/o strutture sportive. Gli enti Locali di cui all'allegato, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, secondo le modalità riportate nello stesso