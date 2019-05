09-MAG-2019 - Servizio XII - Centro per l'impiego di Catania - Decreti DDS. n. 1240 e n. 1241 del 09/05/2019 [Dipartimento del lavoro]

AVVISI DI AVVIAMENTO A SELEZIONE PER OPERATORE ECOLOGICO - CHIAMATA DEL 20/05/2019 PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ACIREALE E PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREMESTIERI ETNEO