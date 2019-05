Home | News Notizie 16-MAG-2019 - AVVISO - Disposizione sorteggio pubblico componenti esperti commissioni gare d'appalto [UREGA SR] Nella sezione Sorteggi Esperti Commissioni di Gara (ex art. 8, Legge regionale n.12/2011) sono pubblicati avvisi e verbali relativi ai sorteggio per le gare: S.A.:Comune di Noto CIG ZEC26BA6E6 - 7836043B3D

S.A.:Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa CIG: 769219474B - 7791448A48 - 779086050E

S.A.:Comune di Avola CIG: 776319572C

S.A.:Comune di Siracusa CIG: 7761444235 - 775965912E

S.A.: Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa CIG: 785637019F

S.A.: CUC Floridia - Priolo Gargallo - Solarino CIG: 7831358111



Link: SORTEGGI COMPONENTI ESPERTI COMMISSIONI DI GARA (EX ART. 8, LEGGE REGIONALE N.12/2011) (nuova finestra) Altre Notizie