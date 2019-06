13-GIU-2019 - Consiglio di indirizzo e vigilanza: seduta il 19 giugno [Fondo Pensioni Sicilia]

Si rende noto che il Consiglio di indirizzo e vigilanza del Fondo è stato convocato in sessione ordinaria per mercoledì 19 giugno. All'ordine del giorno l'esame del bilancio di previsione 2019/2021, e l'approvazione di alcune variazioni intervenute in corso di gestione provvisoria,