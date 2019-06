Home | News Notizie 18-GIU-2019 - Regione Siciliana: codice disciplinare del comparto non dirigenziale [Comando del corpo forestale della Regione Siciliana] Nella pagina Documenti on line 2019 è stato pubblicato lo stralcio del contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana relativo alla responsabilità disciplinare dei dipendenti - Triennio normativo ed economico 2016/2018



