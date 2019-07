17-LUG-2019 - Avviso 2° Bando PAESC

E' stato pubblicato, in GURS del 14 Giugno 2019, il D.D.G. n. 387 del 10 maggio 2019 relativo al 2° Bando per ottenere il finanziamento

del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).

Il Bando è riservato ai restanti 47 comuni dell'Isola che per varie motivazioni non hanno partecipato al precedente bando o le cui

istanze sono risultate non ammissibili.

Le istanze, complete di allegati, potranno essere presentate fino alle ore 12,00 del 28 luglio 2019.