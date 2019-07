16-LUG-2019 - Chiusura pomeridiana (nel mese di Agosto 2019) dei locali dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità

Su disposizioni dei Dirigenti Generali si comunica che a decorrere dal giorno 12/08/2019 e fino al giorno 30/08/2019 gli Uffici dell'Assessorato Regionale delle Infrastutture e Mobilità di Via L. Da Vinci e di Via Munter rimarranno aperti dal lunedi al venerdi sino alle ore 15,30 e, soltanto nella giornata di mercoledi, l'orario di chiusura sarà alle ore 19,30 per effettuare il rientro obbligatorio.