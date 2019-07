Home | News Notizie 17-LUG-2019 - Proroga al 22 luglio 2019 per la presentazione delle richieste Si da avviso che nella sezione "Aree Tematiche", sottosezione "Area Gare, Bandi e Verbali di gara, è stato pubblicata la nota prot. n. 150051 del 17 luglio 2019, di proroga per la presentazione delle richieste alla Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 "Attività di monitoraggio di ponti viadotti e gallerie di competenza delle ex Provincie della Regione"



