24-LUG-2019 - Bando di gara di rettifica e riapertura termini San Giovanni Gemini [Dipartimento della protezione civile]

FSC 2014/2020 Patto per il Sud della regione Siciliana - cod. AG05 San Giovanni Gemini -Procedura Aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della Strada comunale Vrachii di Lizzu in san Giovanni Gemini (AG). CUP: G73H16001280006; CIG: 7920214F57