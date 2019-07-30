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30-LUG-2019 - Dirigente Generale - D.D.G. n. 2391 del 29/07/2019 [Dipartimento del lavoro]

PO FSE SICILIA 2014-2020, ASSE I OCCUPAZIONE, O.S. 8.5 - AZIONE 8.5.1 AVVISO 21/2018 PER LA PRESENTAZIONE IL FINANZIAMENTO DI CONTRIBUTI ALL'OCCUPAZIONE PER I DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA APPROVATO CON DDG N. 6853 DEL 08/05/2018 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO ,DELL'IMPIEGO , DELL'ORIENTAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE - APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE E IMPEGNO DI SPESA



Allegato: D.D.G. n. 2391 del 29/07/2019  (nuova finestra)
Allegato: Allegato 1 istanze ammesse finanziabili  (nuova finestra)
Allegato: Allegato 2 istanze non ammissibili  (nuova finestra)
Allegato: Allegato 3 istanze irricevibili  (nuova finestra)
 
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