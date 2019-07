Home | News Notizie 31-LUG-2019 - Servizio XIV - Centro per l'Impiego di Messina [Dipartimento del lavoro] PER DISINFESTAZIONE LOCALI CHIUSURA UFFICI GIORNO 02/08/2019 CENTRO PER L'IMPIEGO DI MESSINA - U.O. C.P.I. FRANCAVILLA DI SICILIA - GIARDINI NAXOS- VILLAFRANCA TIRRENA E SANTA TERESA DI RIVA. GIORNO 9 AGOSTO 2019 U.O. C.P.I. MILAZZO - CAPO D'ORLANDO - MISTRETTA.



Allegato: COMUNICATO (nuova finestra)