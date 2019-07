31-LUG-2019 - Conferenza di Servizi [Genio Civile Agrigento]

30/07/2019 - Lavori di Manutenzione del Demanio Idrico fluviale per il miglioramento della funzionalità idraulica dei Valloni "Aragona-Coda di Volpe", in corrispondenza della confluenza con il Torrente Cantarella, in ambito dei territori comunali di Aragona e Grotte (AG)