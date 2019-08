07-AGO-2019 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO - MFC [Genio Civile Agrigento]

DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento per la fornitura di beni da consumo necessari per le attività inerenti alla progettazione, direzione dei lavori, etc, ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D.Lgs. n. 20/2016 e ss.mm.ii, nell'ambito del L.S.U. per la rimozione dei detriti nell'alveo del fiume San Leone a seguito degli avvenimenti atmosferici verificatesi in provincia di Agrigento nei giorni 2-3 novembre per il miglioramento della funzionalità idraulica. (Sezione - Determina a Contrarre Affidamento Diretto al n. 6)