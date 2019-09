11-SET-2019 - Servizio X - Centro per l'Impiego di Catania - Decreto Dirigente del Servizio n. 2781 del 10/09/2019 [Dipartimento del lavoro]

Avviso di avviamento a selezione per la copertura di n. 40 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di "autista patente B", presso Azienda Sanitaria provinciale di Catania. SERVIZIO X CENTRO PER L'IMPIEGO CATANIA - Via Coviello 6, o in qualunque CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA di Catania GIORNO 02 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30