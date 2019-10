02-OTT-2019 - Servizio II - Decreto Dirigente Generale n. 2980 del 19/09/2019 [Dipartimento del lavoro]

Avviso 21/2018 per il finanziamento di contributi all'occupazione per i disoccupati di lunga durata - Approvazione elenchi definitivi istanze ammesse e non ammesse ed impegno di spesa. Pubblicazione a seguito registrazione Corte dei Conti