03-OTT-2019 - PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 6.1 - DDG n. 2473 del 03-10-2019 [Dipartimento dell'agricoltura]

Si pubblica il DDG n. 2473 del 03/10/2019 con la quale si approva la versione aggiornata, a seguito della correzione di alcuni errori materiali, degli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili, non ricevibili e non ammissibili e si forniscono indicazioni per i beneficiari che si ritrovano utilmente inseriti tra i progetti indicativamente finanziabili.