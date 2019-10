Home | News Notizie 09-OTT-2019 - Obiettivo operativo n. 5 - Adozione della procedura in materia di conferenza di servizi finalizzata alla semplificazione dell'acquisizione dei pareri istruttori necessari per il rilascio delle concessioni demaniali marittime. [Dipartimento dell'ambiente] Procedure per il rilascio di C.D.M. ex artt. 36 e 37 C.N., art. 24 comma II parte 1^ R.N.C., sdemaliazzazione ex art. 35 C.N. Conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 18 L.R. n. 7/2019.



Allegato: Prot. 63730 del 26/09/2019 (nuova finestra)