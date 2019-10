Home | News Notizie 10-OTT-2019 - INTESA N_ REGISTRO UFFICIALE U 0026941 del 08/10/2019 STIPULATA FRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA E IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE [Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale] INTESA ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 TRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA E IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E F.P PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE COMPLESSIVA DELLE SEZIONI PER BAMBINI TRA DUE E TRE ANNI (SEZIONI PRIMAVERA) IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO SANCITO IN CONFERENZA UNIFICATA IL 1° AGOSTO 2013 COME PROROGATO DALL'ACCORDO DEL 1° AGOSTO 2019





Allegato: INTESA 2019 2020 UFFICIO SCOLASTICO REG.LE PER LA (nuova finestra) Altre Notizie