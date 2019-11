06-NOV-2019 - Servizio idrico integrato - comitato consultivo degli enti

AVVISO:

Nonostante l'attività svolta da questo Assessorato, non è stato ad oggi possibile, per mancanza di designazioni, completare l'iter previsto dall'art. 50, commi, 1,2 e 3 l.r. 10/2011 e succ. mod. e dalla direttiva di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 316 del 27 settembre 2018 per la costituzione del Comitato consultivo degli utente.