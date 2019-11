Home | News Notizie 14-NOV-2019 - Messa in sicurezza dei locali dell'archivio al piano terra - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori - Disposizioni [Dipartimento dell'urbanistica] Si comunica che con nota prot. n. 73811 del 11/11/2019 è stato disposto il DIVIETO DI ACCESSO ai locali dell'Archivio generale dell'Assessorato sito al piano terra, per consentire di effettuare i relativi interventi di sistemazione e messa in sicurezza, con il successivo ripristino delle sue funzionalità



Allegato: nota prot. n. 73811 del 11/11/2019