Home | News Notizie 14-NOV-2019 - DDS 6558 del 14_11_2019 contributo annuo alle tre Università siciliane per l'istituzione di borse di studio per l'area non medica [Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale] DDS 6558 del 14_11_2019 contributo annuo alle tre Università siciliane per l'istituzione di borse di studio per l'area "non medica" (biologi_farmacisti e fisico-chimici) _ Impegni per gli iscritti al 1° anno delle scuole di Specializzazione, aa.aa 2018_2019 e 2019_2020. sul Cap. 373356 del Bilancio della Regione Siciliana.



