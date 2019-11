15-NOV-2019 - AVVISO PUBBLICO - Monitoraggio ponti, viadotti e gallerie - Verbali di Gara TP 01, TP 02 e TP 03 [Genio Civile Trapani]

Pubblicati nella pagina "GARE E CONTRATTI - Gare e Contratti anno 2019" gli AVVISI PUBBLICI riguardanti: VERBALI DI GARA - Procedure di Gara per l'aggiudicazione dei Servizi TP 01, TP 02 e TP 03 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 50/2016 per il monitoraggio di ponti, viadotti e gallerie di competenza delle ex province della Regione. Deliberazione della Giunta Regionale n░225 del 10 giugno 2019. Provincia di Trapani.