Notizie 21-NOV-2019 - Promozione della salute per gli over 64: il 29 novembre convegno a Enna [Fondo Pensioni Sicilia] Si rende noto che, in data 29 Novembre 2019 alle ore 9,30 presso il Plesso di Psicologia dell'Università Kore di Enna, si svolgerà il Convegno Scientifico" La relazione fra attività fisica, .mentale·e sociale negli over 64. Un esperienza di promozione della salute nel territorio"

Interverranno Ugo Pace dell'Università Kore, Francesco ludica (Direttore Generale ASP) e Angelo Sberna (delegato del CONI).

L'interesse è quello di promuovere uno stile di vita attivo teso a migliorare il benessere, la socializzazione e a ridurre il carico di patologie riconducibili ad una vita sedentaria.



