Home | News Notizie 26-NOV-2019 - Servizio XI Centro per l'Impiego di Enna - Nota prot. n. 20910 del 20/11/2019 [Dipartimento del lavoro] I LOCALI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI NICOSIA (EN) GIORNO 6 DICEMBRE 2019 RESTERANNO CHIUSI PER LA RICORRENZA DELLA FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO



Allegato: Nota prot. n. 20910 del 20/11/2019 (nuova finestra) Altre Notizie