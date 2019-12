02-DIC-2019 - Servizio XI - Edilizia Scolastica - Decreto MIUR n_ 835 del 25/09/19 - Interventi autorizzati a valere sulle economie accertate - Piano Mutui Bei - Annualità 2016 [Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale]

Si comunica che è stato emanato il Decreto MIUR 835 del 25/09/19, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1- 3181 del 14/11/2019 con il quale sono finanziati n.9 interventi inseriti nell'allegato "P" con le economie, del Mutuo Annualità 2016, che per i quali si deve pervenire alla proposta di aggiudicazione degli stessi entro e non oltre il termine di 180 giorni della data di pubblicazione del decreto prima citato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal finanziamento. Gli enti autorizzati con il presente decreto sono tenuti a completare e rendicontare i lavori entro e non oltre il 15 ottobre 2020.