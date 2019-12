02-DIC-2019 - Servizio VII - EURES - Offerte di lavoro del 02/12/2019 [Dipartimento del lavoro]

La FIERA TOSCANA DEL LAVORO, in occasione del 25 anniversario della nascita di EURES, ha invitato rappresentanti delle Case di Cura Irlandesi, per selezionare Infermieri, Care Assistent e Ostetriche per diverse localitÓ dell'Irlanda. E' richiesto titolo di studio e conoscenza della lingua Inglese.