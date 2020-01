Home | News Notizie 23-GEN-2020 - DDG 31 del 23/01/2020 Avviso 11_2017 Rafforzare l'occupatibilità nel sistema R&S e la nascita di SPIN-OFF di ricerca in Sicilia [Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale] DDG 31 del 23/01/2020 Avviso 11_2017 - Rafforzare l'occupatibilita' nel sistema R&S e la nascita di SPIN -OFF di ricerca in Sicilia



