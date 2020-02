Home | News Notizie 07-FEB-2020 - BUSINESS FORUM ITALIA-AZERBAIGIAN - 21 FEBBRAIO 2020 [Dipartimento degli affari extraregionali] Iniziativa promossa dal MAECI e dall'ICE-Agenzia, prevista per il giorno 21 febbraio 2020 presso la sala conferenze internazionali del MAECI Piazzale della Farnesina 1 Roma Evento organizzato in occasione della visita di Stato in Italia del Presidente azero Ilham Aliyev, accompagnato da una delegazione di ministri - tra cui il Ministro degli Esteri Elmar Mammadyarov - rappresentanti istituzionali e imprenditori azeri interessati a partership con aziende italiane. I settori focus del Forum saranno: macchinari agro-industriali, trasporti e infrastrutture, telecomunicazioni (ICT), energia e clean tech.



